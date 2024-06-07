Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Зверев не платил своей бывшей девушке € 200 тыс. ради закрытия дела о насилии

Зверев не платил своей бывшей девушке € 200 тыс. ради закрытия дела о насилии
Александр Зверев
Аудио-версия:
Комментарии

Немецкий теннисист, четвёртая ракетка мира Александр Зверев не платил своей бывшей девушке Бренде Патеа € 200 тыс. ради закрытия дела о насилии. Об этом сообщил журналист Джонатан Крэйн в социальных сетях.

Сегодня, 7 июня, стало известно, что уголовное дело в отношении Александра Зверева прекращено. Обвинения со спортсмена сняты. Позже с заявлением выступили адвокаты теннисиста.

Ранее спортсмена обвиняли в нападении на бывшую девушку Бренду Патеа во время ссоры в мае 2020 года. Зверев прижал бывшую девушку к стене и душил её обеими руками. Прокурор в Германии ходатайствовал о возбуждении в отношении Зверева уголовного дела. 2 октября берлинский суд оштрафовал Зверева на € 450 тыс. При этом у Зверева было право оспорить штраф. Он этим правом воспользовался, что привело к публичному судебному процессу.

Материалы по теме
Адвокаты Зверева сделали заявление после снятия обвинений в домашнем насилии с теннисиста
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android