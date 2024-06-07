Зверев не платил своей бывшей девушке € 200 тыс. ради закрытия дела о насилии

Немецкий теннисист, четвёртая ракетка мира Александр Зверев не платил своей бывшей девушке Бренде Патеа € 200 тыс. ради закрытия дела о насилии. Об этом сообщил журналист Джонатан Крэйн в социальных сетях.

Сегодня, 7 июня, стало известно, что уголовное дело в отношении Александра Зверева прекращено. Обвинения со спортсмена сняты. Позже с заявлением выступили адвокаты теннисиста.

Ранее спортсмена обвиняли в нападении на бывшую девушку Бренду Патеа во время ссоры в мае 2020 года. Зверев прижал бывшую девушку к стене и душил её обеими руками. Прокурор в Германии ходатайствовал о возбуждении в отношении Зверева уголовного дела. 2 октября берлинский суд оштрафовал Зверева на € 450 тыс. При этом у Зверева было право оспорить штраф. Он этим правом воспользовался, что привело к публичному судебному процессу.