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Мирра Андреева с мамой пришла на матч Синнера и Алькараса

Мирра Андреева с мамой пришла на матч Синнера и Алькараса
Мирра Андреева
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17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева вместе с мамой посетила матч 1/2 финала мужской части «Ролан Гаррос» между итальянцем Янником Синнером и испанским теннисистом Карлосом Алькарасом. Встреча в эти минуты проходит на корте Филиппа Шатрье.

Фото: Скриншот трансляции

Ролан Гаррос (м). 1/2 финала
07 июня 2024, пятница. 15:40 МСК
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
3-й сет
1 : 1
1 2 3 4 5
             
2 		6 0
6 		3 1
             
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

Спортсмены восемь раз проводили очные встречи и по количеству побед друг над другом имеют равные показатели. Последний матч между Алькарасом и Синнером случился в рамках хардового турнира «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США) 16 марта этого года. Победу там одержал испанский спортсмен. Счёт — 1:6, 6:3, 6:2.

Основной турнир «Ролан Гаррос» — 2024 у мужчин проходит с 26 мая по 9 июня. Напомним, сербский теннисист Новак Джокович является действующим чемпионом турнира.

Турнирная сетка «Ролан Гаррос» - 2024 (м)
Календарь «Ролан Гаррос» - 2024 (м)
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