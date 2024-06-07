Мирра Андреева с мамой пришла на матч Синнера и Алькараса

17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева вместе с мамой посетила матч 1/2 финала мужской части «Ролан Гаррос» между итальянцем Янником Синнером и испанским теннисистом Карлосом Алькарасом. Встреча в эти минуты проходит на корте Филиппа Шатрье.

Фото: Скриншот трансляции

Спортсмены восемь раз проводили очные встречи и по количеству побед друг над другом имеют равные показатели. Последний матч между Алькарасом и Синнером случился в рамках хардового турнира «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США) 16 марта этого года. Победу там одержал испанский спортсмен. Счёт — 1:6, 6:3, 6:2.

Основной турнир «Ролан Гаррос» — 2024 у мужчин проходит с 26 мая по 9 июня. Напомним, сербский теннисист Новак Джокович является действующим чемпионом турнира.