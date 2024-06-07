Алькарас — Синнер: итальянец повёл в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2024

Вторая ракетка мира из Италии Янник Синнер повёл в полуфинальном матче с третьей ракеткой мира Карлосом Алькарасом. Первый сет завершился со счётом 6:2 в пользу итальянца.

Игра проходит на корте Филиппа Шатрье. В первом сете Синнер выполнил один эйс, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта. На счету Алькараса 12 невынужденных ошибок против 9 у оппонента.

Спортсмены восемь раз проводили очные встречи и по количеству побед друг над другом имеют равные показатели. Последний матч между Алькарасом и Синнером прошёл в рамках хардового турнира «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США) 16 марта этого года. Победу в нём одержал испанский спортсмен. Счёт — 1:6, 6:3, 6:2.

Основной турнир «Ролан Гаррос» — 2024 у мужчин проходит с 26 мая по 9 июня. Напомним, сербский теннисист Новак Джокович является действующим чемпионом турнира.