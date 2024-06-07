Карлос Алькарас — Янник Синнер: испанец сравнял счёт матча в полуфинале «Ролан Гаррос»

Завершился второй сет первого мужского полуфинала «Ролан Гаррос» — 2024. В нём встречаются вторая ракетка мира Янник Синнер и третий номер мирового рейтинга испанец Карлос Алькарас. Вторую партию со счётом 6:3 взял Алькарас, тем самым сравняв счёт поединка. Напомним, первый сет остался за Синнером (6:2).
Второй сет данного матча продлился 49 минут. Важно отметить, что в нём Алькарас отыгрался 0:2 по геймам.
«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча Янник Синнер – Карлос Алькарас в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2024.
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Спортсмены восемь раз проводили очные встречи и по количеству побед друг над другом имеют равные показатели. Последний матч между Алькарасом и Синнером прошёл в рамках хардового турнира «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США) 16 марта этого года. Победу в нём одержал испанский спортсмен. Счёт — 1:6, 6:3, 6:2.
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