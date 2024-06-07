Фото: трёхкратный чемпион «Ролан Гаррос» Куэртен пришёл на матч Синнера с Алькарасом

Трёхкратный чемпион «Ролан Гаррос», бывшая первая ракетка мира бразильский теннисист Густаво Куэртен с трибун наблюдает за матчем итальянца Янника Синнера (2) и испанца Карлоса Алькараса (3) в полуфинале Открытого чемпионата Франции – 2024.

В данный момент счёт матча Синнера с Алькарасом равный, 1:1 по сетам. Синнер выиграл первую партию со счётом 6:2, Алькарас вторую со счётом 6:3. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча Янник Синнер – Карлос Алькарас в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2024.

Куэртен провёл последний матч в своей карьере на «Ролан Гаррос» — 2008. В 2010 году Густаво был удостоен высшей награды Международной федерации тенниса (ITF) — премии Филиппа Шатрье — за свои спортивные достижения и благотворительную деятельность.