Фото: трёхкратный чемпион «Ролан Гаррос» Куэртен пришёл на матч Синнера с Алькарасом

Трёхкратный чемпион «Ролан Гаррос», бывшая первая ракетка мира бразильский теннисист Густаво Куэртен с трибун наблюдает за матчем итальянца Янника Синнера (2) и испанца Карлоса Алькараса (3) в полуфинале Открытого чемпионата Франции – 2024.
В данный момент счёт матча Синнера с Алькарасом равный, 1:1 по сетам. Синнер выиграл первую партию со счётом 6:2, Алькарас вторую со счётом 6:3. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча Янник Синнер – Карлос Алькарас в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2024.
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|1
|
|3
|1
Куэртен провёл последний матч в своей карьере на «Ролан Гаррос» — 2008. В 2010 году Густаво был удостоен высшей награды Международной федерации тенниса (ITF) — премии Филиппа Шатрье — за свои спортивные достижения и благотворительную деятельность.
- 7 июня 2024
-
17:21
-
17:10
-
16:30
-
16:21
-
15:59
-
15:47
-
14:59
-
14:38
-
13:28
-
13:21
-
13:00
-
12:01
-
11:36
-
11:00
-
10:56
-
09:30
-
09:00
-
04:44
-
03:33
-
02:37
-
02:18
-
00:55
-
00:25
-
00:07
- 6 июня 2024
-
23:31
-
23:25
-
23:17
-
23:10
-
23:02
-
22:55
-
22:48
-
22:34
-
22:25
-
22:21
-
21:45