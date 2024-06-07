Матч Синнера с Алькарасом стал самым молодым полуфиналом ТБШ за последние 16 лет

Мужской полуфинал «Ролан Гаррос» — 2024, в котором встречаются вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер и третий номер мирового рейтинга испанец Карлос Алькарас, стал самым молодым по возрасту игроков полуфиналом турнира «Большого шлема» с 2008 года.

Алькарасу месяц назад исполнился 21, Синнеру же сейчас 22 года.

Более молодым полуфиналом на ТБШ является полуфинал US Open – 2008, в котором британец Энди Маррей (6) в четырёх сетах обыграл испанца Рафаэля Надаля (1).

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча Янник Синнер – Карлос Алькарас в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2024.

Спортсмены восемь раз проводили очные встречи и по количеству побед друг над другом имеют равные показатели. Последний матч между Алькарасом и Синнером прошёл в рамках хардового турнира «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США) 16 марта этого года. Победу в нём одержал испанский спортсмен. Счёт — 1:6, 6:3, 6:2.