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Матч Синнера с Алькарасом стал самым молодым полуфиналом ТБШ за последние 16 лет

Матч Синнера с Алькарасом стал самым молодым полуфиналом ТБШ за последние 16 лет
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Мужской полуфинал «Ролан Гаррос» — 2024, в котором встречаются вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер и третий номер мирового рейтинга испанец Карлос Алькарас, стал самым молодым по возрасту игроков полуфиналом турнира «Большого шлема» с 2008 года.

Алькарасу месяц назад исполнился 21, Синнеру же сейчас 22 года.

Более молодым полуфиналом на ТБШ является полуфинал US Open – 2008, в котором британец Энди Маррей (6) в четырёх сетах обыграл испанца Рафаэля Надаля (1).

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча Янник Синнер – Карлос Алькарас в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2024.

Ролан Гаррос (м). 1/2 финала
07 июня 2024, пятница. 15:40 МСК
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
4-й сет
1 : 2
1 2 3 4 5
             
2 		6 3 5
6 		3 6 4
             
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

Спортсмены восемь раз проводили очные встречи и по количеству побед друг над другом имеют равные показатели. Последний матч между Алькарасом и Синнером прошёл в рамках хардового турнира «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США) 16 марта этого года. Победу в нём одержал испанский спортсмен. Счёт — 1:6, 6:3, 6:2.

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