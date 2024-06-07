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Янник Синнер пожаловался на судороги в полуфинальном матче с Алькарасом на «Ролан Гаррос»

Янник Синнер пожаловался на судороги в полуфинальном матче с Алькарасом на «Ролан Гаррос»
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Победитель Открытого чемпионата Австралии – 2024, вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер пожаловался своей команде на судороги по ходу матча со вторым номером мирового рейтинга испанцем Карлосом Алькарасом в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2024.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча Янник Синнер – Карлос Алькарас в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2024.

Ролан Гаррос (м). 1/2 финала
07 июня 2024, пятница. 15:40 МСК
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
4-й сет
1 : 2
1 2 3 4 5
             
2 		6 3 5
6 		3 6 4
             
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

В пятом гейме второго сета Синнер пожаловался своему боксу, что у него свело пальцы рук. Причём в этом гейме подавал Алькарас, из-за чего итальянцу было тяжелее брать его подачу. Он неоднократно встряхивал руку.

Отметим, что текущий матч Синнера с Алькарасом стал самым молодым полуфиналом турнира «Большого шлема» за последние 16 лет.

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