Янник Синнер пожаловался на судороги в полуфинальном матче с Алькарасом на «Ролан Гаррос»
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Победитель Открытого чемпионата Австралии – 2024, вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер пожаловался своей команде на судороги по ходу матча со вторым номером мирового рейтинга испанцем Карлосом Алькарасом в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2024.
«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча Янник Синнер – Карлос Алькарас в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2024.
Ролан Гаррос (м). 1/2 финала
07 июня 2024, пятница. 15:40 МСК
3
Карлос Алькарас
К. Алькарас
4-й сет
1 : 2
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|3
|5
|
|3
|6
|4
2
Янник Синнер
Я. Синнер
В пятом гейме второго сета Синнер пожаловался своему боксу, что у него свело пальцы рук. Причём в этом гейме подавал Алькарас, из-за чего итальянцу было тяжелее брать его подачу. Он неоднократно встряхивал руку.
Отметим, что текущий матч Синнера с Алькарасом стал самым молодым полуфиналом турнира «Большого шлема» за последние 16 лет.
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