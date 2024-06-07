Рафаэль Надаль озвучил ролик, где объявили окончательный состав сборной Испании на ЧЕ

Испанский теннисист, 14-кратный победитель «Ролан Гаррос» экс первая ракетка мира Рафаэль Надаль озвучил ролик, где объявили окончательный состав сборной Испании на чемпионат Европы — 2024 по футболу.

«Каждый футбольный матч — это гораздо больше, чем игра. Это общий момент, связь, которая объединяет родителей, детей, друзей, пары и семью», — такими словами начинается видео голосом Надаля.

Концепция ролика — объединить всех испанских болельщиков, среди которых пожилые и молодые люди, семьи, дети. Каждый из участников ролика называл имя и фамилию футболиста, который сыграет в составе испанской сборной. Надаль озвучил начало и конец видеоролика как один из выдающихся испанских спортсменов.

Напомним, сам теннисист является одним из легендарных и входит в «Большую четвёрку» в мужском теннисе. Последний год Надаль практически не выходил на корт из-за травм, которые не позволяли ему играть в полную силу. На «Мастерсах» в Риме и Мадриде он доходил максимум до четвертьфинала, а на «Ролан Гаррос» выбыл в первом круге. Многие спортсмены, в том числе и сам Надаль, назвали этот «Ролан Гаррос» потенциально последним в его карьере.