Карлос Алькарас — Янник Синнер: итальянец вновь вышел вперёд в полуфинале «Ролан Гаррос»

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Завершился третий сет первого мужского полуфинала «Ролан Гаррос» — 2024. В нём встречаются вторая ракетка мира Янник Синнер и третий номер мирового рейтинга испанец Карлос Алькарас. Третью партию со счётом 6:3 забрал Синнер, тем самым выйдя вперёд (2:1 по сетам) в данном поединке.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча Янник Синнер – Карлос Алькарас в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2024.

Третий сет данного матча продлился 59 минут. В его рамках Синнер реализовал два брейк-пойнта из четырёх заработанных, на счету же Алькараса один брейк-пойнт из семи.

Стоит отметить, что по ходу третьего сета Синнер жаловался на судороги пальцев руки.

Текущий матч Синнера с Алькарасом стал самым молодым полуфиналом турнира «Большого шлема» за последние 16 лет.