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Карлос Алькарас — Янник Синнер: итальянец вновь вышел вперёд в полуфинале «Ролан Гаррос»

Карлос Алькарас — Янник Синнер: итальянец вновь вышел вперёд в полуфинале «Ролан Гаррос»
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Завершился третий сет первого мужского полуфинала «Ролан Гаррос» — 2024. В нём встречаются вторая ракетка мира Янник Синнер и третий номер мирового рейтинга испанец Карлос Алькарас. Третью партию со счётом 6:3 забрал Синнер, тем самым выйдя вперёд (2:1 по сетам) в данном поединке.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча Янник Синнер – Карлос Алькарас в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2024.

Ролан Гаррос (м). 1/2 финала
07 июня 2024, пятница. 15:40 МСК
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
4-й сет
1 : 2
1 2 3 4 5
             
2 		6 3 5
6 		3 6 4
             
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

Третий сет данного матча продлился 59 минут. В его рамках Синнер реализовал два брейк-пойнта из четырёх заработанных, на счету же Алькараса один брейк-пойнт из семи.

Стоит отметить, что по ходу третьего сета Синнер жаловался на судороги пальцев руки.

Текущий матч Синнера с Алькарасом стал самым молодым полуфиналом турнира «Большого шлема» за последние 16 лет.

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