Итальянка Ясмин Паолини вслед за одиночным вышла в парный финал «Ролан Гаррос» — 2024

15-я ракетка мира итальянская теннисистка Ясмин Паолини сыграет в финалах двух разрядов «Ролан Гаррос» — 2024 – одиночном и парном.

Сегодня, 7 июня, Паолини вместе с соотечественницей Саррой Эррани (11) вышла в финал парного «Ролан Гаррос», со счётом 1:6, 6:4, 6:1 обыграв украинку Марту Костюк и румынку Елену-Габриэлу Русе. Встреча дуэтов продлилась 2 часа 4 минуты.

За парный титул в Париже Паолини и Эррани сразятся с победительницами матча Кэролайн Доулхайд/Кэролайн Доулхайд (обе — США, 8) — Кори Гауфф (США)/Катержина Синякова (Чехия) (5).

Напомним, вчера, 6 июня, в дебютном для себя полуфинале одиночного «Ролан Гаррос» Паолини (12) со счётом 6:3 6:1 обыграла 17-летнюю россиянку Мирру Андрееву.