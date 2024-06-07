Итальянка Ясмин Паолини вслед за одиночным вышла в парный финал «Ролан Гаррос» — 2024
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15-я ракетка мира итальянская теннисистка Ясмин Паолини сыграет в финалах двух разрядов «Ролан Гаррос» — 2024 – одиночном и парном.
Сегодня, 7 июня, Паолини вместе с соотечественницей Саррой Эррани (11) вышла в финал парного «Ролан Гаррос», со счётом 1:6, 6:4, 6:1 обыграв украинку Марту Костюк и румынку Елену-Габриэлу Русе. Встреча дуэтов продлилась 2 часа 4 минуты.
Ролан Гаррос — парный разряд (ж). 1/2 финала
07 июня 2024, пятница. 15:55 МСК
Сара Эррани
Ясмин Паолини
С. Эррани Я. Паолини
Окончен
2 : 1
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|6
|6
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|4
|1
Марта Костюк
Елена-Габриэла Русе
М. Костюк Е. Русе
За парный титул в Париже Паолини и Эррани сразятся с победительницами матча Кэролайн Доулхайд/Кэролайн Доулхайд (обе — США, 8) — Кори Гауфф (США)/Катержина Синякова (Чехия) (5).
Ролан Гаррос — парный разряд (ж). 1/2 финала
07 июня 2024, пятница. 18:20 МСК
Кэролайн Доулхайд
Дезире Кравчик
К. Доулхайд Д. Кравчик
1-й сет
0 : 0
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|2
|3
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Кори Гауфф
Катержина Синякова
К. Гауфф К. Синякова
Напомним, вчера, 6 июня, в дебютном для себя полуфинале одиночного «Ролан Гаррос» Паолини (12) со счётом 6:3 6:1 обыграла 17-летнюю россиянку Мирру Андрееву.
Комментарии
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