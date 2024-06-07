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Итальянка Ясмин Паолини вслед за одиночным вышла в парный финал «Ролан Гаррос» — 2024

Итальянка Ясмин Паолини вслед за одиночным вышла в парный финал «Ролан Гаррос» — 2024
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15-я ракетка мира итальянская теннисистка Ясмин Паолини сыграет в финалах двух разрядов «Ролан Гаррос» — 2024 – одиночном и парном.

Сегодня, 7 июня, Паолини вместе с соотечественницей Саррой Эррани (11) вышла в финал парного «Ролан Гаррос», со счётом 1:6, 6:4, 6:1 обыграв украинку Марту Костюк и румынку Елену-Габриэлу Русе. Встреча дуэтов продлилась 2 часа 4 минуты.

Ролан Гаррос — парный разряд (ж). 1/2 финала
07 июня 2024, пятница. 15:55 МСК
Сара Эррани
Италия
Сара Эррани
Ясмин Паолини
Италия
Ясмин Паолини
С. Эррани Я. Паолини
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
1 		6 6
6 		4 1
         
Марта Костюк
Украина
Марта Костюк
Елена-Габриэла Русе
Румыния
Елена-Габриэла Русе
М. Костюк Е. Русе

За парный титул в Париже Паолини и Эррани сразятся с победительницами матча Кэролайн Доулхайд/Кэролайн Доулхайд (обе — США, 8) — Кори Гауфф (США)/Катержина Синякова (Чехия) (5).

Ролан Гаррос — парный разряд (ж). 1/2 финала
07 июня 2024, пятница. 18:20 МСК
Кэролайн Доулхайд
США
Кэролайн Доулхайд
Дезире Кравчик
США
Дезире Кравчик
К. Доулхайд Д. Кравчик
1-й сет
0 : 0
1 2 3
         
3
5
         
Кори Гауфф
США
Кори Гауфф
Катержина Синякова
Чехия
Катержина Синякова
К. Гауфф К. Синякова

Напомним, вчера, 6 июня, в дебютном для себя полуфинале одиночного «Ролан Гаррос» Паолини (12) со счётом 6:3 6:1 обыграла 17-летнюю россиянку Мирру Андрееву.

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