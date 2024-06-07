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«С фанатом». Мирра Андреева опубликовала фото с легендарным Бьорном Боргом

«С фанатом». Мирра Андреева опубликовала фото с легендарным Бьорном Боргом
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Полуфиналистка «Ролан Гаррос» — 2024, 38-я ракетка мира 17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева опубликовала в социальных сетях совместное фото с 11-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», бывшей первой ракеткой мира шведом Бьорном Боргом.

«Быстро сделала фото с фанатом», — подписала снимок Андреева, добавив эмодзи «нервный смех».

Фото: из личного архива Мирры Андреевой

17-летняя Мирра Андреева со следующей недели дебютирует на 23-й строчке рейтинга WTA за счёт выдающегося выступления на «Ролан Гаррос» — 2024. Напомним, на грунтовом «Шлеме» россиянка дошла до полуфинала соревнований, в 1/4 финала сенсационно одолев вторую ракетку мира белоруску Арину Соболенко (2). За выход в финал Мирра со счётом 3:6, 1:6 уступила итальянке Ясмин Паолини.

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