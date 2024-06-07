Карлос Алькарас — Янник Синнер: испанец перевёл матч в полуфинале «Ролан Гаррос» в 5-й сет

Завершился четвёртый сет первого мужского полуфинала «Ролан Гаррос» — 2024. В нём встречаются вторая ракетка мира Янник Синнер и третий номер мирового рейтинга испанец Карлос Алькарас. Четвёртую партию со счётом 6:4 забрал испанец, тем самым сравняв счёт поединка (2:2 по сетам).
Четвёртый сет матча продлился 48 минут. В его рамках Алькарас реализовал один заработанный брейк-пойнт, в геймах на своей подаче Карлос не дал ни единого шанса Синнеру.
«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча Янник Синнер – Карлос Алькарас в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2024.
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|3
|6
|2
|
|3
|6
|4
|0
Отметим, что в общей сложности Синнер и Алькарас уже провели на корте почти 3,5 часа.
Текущий матч Синнера с Алькарасом является самым молодым полуфиналом турнира «Большого шлема» за последние 16 лет.
- 7 июня 2024
-
18:58
-
18:56
-
18:31
-
18:26
-
18:08
-
17:50
-
17:40
-
17:21
-
17:10
-
16:30
-
16:21
-
15:59
-
15:47
-
14:59
-
14:38
-
13:28
-
13:21
-
13:00
-
12:01
-
11:36
-
11:00
-
10:56
-
09:30
-
09:00
-
04:44
-
03:33
-
02:37
-
02:18
-
00:55
-
00:25
-
00:07
- 6 июня 2024
-
23:31
-
23:25
-
23:17
-
23:10