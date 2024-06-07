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Карлос Алькарас — Янник Синнер: испанец перевёл матч в полуфинале «Ролан Гаррос» в 5-й сет

Завершился четвёртый сет первого мужского полуфинала «Ролан Гаррос» — 2024. В нём встречаются вторая ракетка мира Янник Синнер и третий номер мирового рейтинга испанец Карлос Алькарас. Четвёртую партию со счётом 6:4 забрал испанец, тем самым сравняв счёт поединка (2:2 по сетам).

Четвёртый сет матча продлился 48 минут. В его рамках Алькарас реализовал один заработанный брейк-пойнт, в геймах на своей подаче Карлос не дал ни единого шанса Синнеру.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча Янник Синнер – Карлос Алькарас в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2024.

Отметим, что в общей сложности Синнер и Алькарас уже провели на корте почти 3,5 часа.

Текущий матч Синнера с Алькарасом является самым молодым полуфиналом турнира «Большого шлема» за последние 16 лет.