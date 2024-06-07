Мирра Андреева подвела итоги «Ролан Гаррос» — 2024 с помощью атмосферных фото

38-я ракетка мира 17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева опубликовала в социальных сетях пост, в котором поделилась своими воспоминаниями о своём выдающемся выступлении на «Ролан Гаррос» — 2024.

Напомним, на грунтовом турнире «Большого шлема» россиянка дошла до полуфинала соревнований, в 1/4 финала сенсационно одолев вторую ракетку мира белоруску Арину Соболенко (2). За выход в финал Мирра со счётом 3:6, 1:6 уступила итальянке Ясмин Паолини.

Отметим, что Мирра стала самой молодой полуфиналисткой турниров «Большого шлема» с 1997 года. В более раннем возрасте до полуфинала мэйджоров добиралась лишь Мартина Хингис в 1997 году. Это произошло на US Open, тогда Мартине было 16 лет.

«Резюмирую «Ролан Гаррос» — 2024», — подписала фото Мирра.

Фото: из личного архива Мирры Андреевой

Фото: из личного архива Мирры Андреевой

Фото: из личного архива Мирры Андреевой

Фото: из личного архива Мирры Андреевой

Фото: из личного архива Мирры Андреевой

17-летняя Мирра Андреева со следующей недели дебютирует на 23-й строчке рейтинга WTA за счёт прорыва на «Ролан Гаррос» — 2024.