Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Касаткина фразой «богатая подруга» поздравила Мирру Андрееву с прорывом на «Ролан Гаррос»

Касаткина фразой «богатая подруга» поздравила Мирру Андрееву с прорывом на «Ролан Гаррос»
Комментарии

13-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина нестандартно поздравила 17-летнюю соотечественницу Мирру Андрееву с выдающимся выступлением на «Ролан Гаррос» — 2024.

Напомним, на грунтовом турнире «Большого шлема» юная россиянка дошла до полуфинала соревнований, в 1/4 финала сенсационно одолев вторую ракетку мира белоруску Арину Соболенко (2). За выход в финал Мирра со счётом 3:6, 1:6 уступила итальянке Ясмин Паолини.

«Богатая подруга», — написала Касаткина в комментариях к посту, в котором Мирра подводила итоги турнира. К надписи Дарья добавила эмодзи «топ».

За своё выступление в одиночном разряде «Ролан Гаррос» Мирра заработала € 650 тыс. призовых. Это лучший показатель среди россиян.

Материалы по теме
Медведев не попал даже в топ-3. А больше всех на «Ролан Гаррос» заработала, конечно, Мирра
Медведев не попал даже в топ-3. А больше всех на «Ролан Гаррос» заработала, конечно, Мирра
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android