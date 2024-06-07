Касаткина фразой «богатая подруга» поздравила Мирру Андрееву с прорывом на «Ролан Гаррос»

13-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина нестандартно поздравила 17-летнюю соотечественницу Мирру Андрееву с выдающимся выступлением на «Ролан Гаррос» — 2024.

Напомним, на грунтовом турнире «Большого шлема» юная россиянка дошла до полуфинала соревнований, в 1/4 финала сенсационно одолев вторую ракетку мира белоруску Арину Соболенко (2). За выход в финал Мирра со счётом 3:6, 1:6 уступила итальянке Ясмин Паолини.

«Богатая подруга», — написала Касаткина в комментариях к посту, в котором Мирра подводила итоги турнира. К надписи Дарья добавила эмодзи «топ».

За своё выступление в одиночном разряде «Ролан Гаррос» Мирра заработала € 650 тыс. призовых. Это лучший показатель среди россиян.