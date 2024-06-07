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Карлос Алькарас — Янник Синнер, результат матча 7 июня 2024, счет 3:2, полуфинал «Ролан Гаррос» — 2024

Карлос Алькарас вышел в финал «Ролан Гаррос» — 2024, в пяти сетах одолев Янника Синнера
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Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас стал первым финалистом Открытого чемпионата Франции — 2024.

Ролан Гаррос (м). 1/2 финала
07 июня 2024, пятница. 15:40 МСК
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
2 		6 3 6 6
6 		3 6 4 3
             
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

В полуфинальном матче Алькарас (3) в пяти сетах одолел чемпиона Australian Open – 2024, вторую ракетку мира итальянца Янника Синнера (2). Встреча теннисистов продлилась 4 часа 12 минут и завершилась со счётом 2:6, 6:3, 3:6, 6:4, 6:3 в пользу Карлоса.

В рамках поединка Алькарас восемь раз подал навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал 6 брейк-пойнтов из 14 заработанных. На счету Синнера семь эйсов, восемь двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 10.

За дебютный титул на «Ролан Гаррос» Алькарас сразится с победителем матча Александр Зверев (Германия, 4) – Каспер Рууд (Норвегия, 7).

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