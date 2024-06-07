Карлос Алькарас впервые в карьере вышел в финал «Ролан Гаррос»

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас впервые в карьере вышел в финал Открытого чемпионата Франции.

Это произошло на «Ролан Гаррос» — 2024. В полуфинальном матче Алькарас (3) в пяти сетах одолел чемпиона Australian Open – 2024, вторую ракетку мира итальянца Янника Синнера (2). Встреча теннисистов завершилась со счётом 2:6, 6:3, 3:6, 6:4 в пользу Карлоса.

Отметим, что до сегодняшнего дня лучшим результатом Алькараса на грунтовом «Шлеме» был полуфинал в 2023 году, где он проиграл будущему чемпиону сербу Новаку Джоковичу.

За дебютный титул на «Ролан Гаррос» Алькарас сразится с победителем матча Александр Зверев (Германия, 4) – Каспер Рууд (Норвегия, 7).