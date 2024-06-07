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Алькарас — первый теннисист Открытой эры, дошедший до финала ТБШ на всех покрытиях

Алькарас — первый теннисист Открытой эры, дошедший до финала ТБШ на всех покрытиях
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Испанский теннисист Карлос Алькарас стал первым игроком Открытой эры, который дошёл до финалов турниров «Большого шлема» на всех покрытиях до того, как ему исполнилось 22 года.

Испанец 2003 года рождения, и ему только 5 мая исполнился 21 год. Сегодня, 7 июня, Алькарас обыграл итальянца Янника Синнера, который с обновлением мирового рейтинга в июле станет первой ракеткой мира. Между теннисистами шла упорная борьба в пяти сетах.

В прошлом году испанец дошёл до 1/2 финала «Ролан Гаррос», но уступил Новаку Джоковичу, однако уже в следующем турнире ТБШ — Уимблдоне, он забрал трофей.

Ранее стало известно, что после того, как он выиграл у Циципаса, у Алькараса была 50-я победа на турнирах «Большого шлема».

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