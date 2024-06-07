Алькарас — первый теннисист Открытой эры, дошедший до финала ТБШ на всех покрытиях

Испанский теннисист Карлос Алькарас стал первым игроком Открытой эры, который дошёл до финалов турниров «Большого шлема» на всех покрытиях до того, как ему исполнилось 22 года.
Испанец 2003 года рождения, и ему только 5 мая исполнился 21 год. Сегодня, 7 июня, Алькарас обыграл итальянца Янника Синнера, который с обновлением мирового рейтинга в июле станет первой ракеткой мира. Между теннисистами шла упорная борьба в пяти сетах.
В прошлом году испанец дошёл до 1/2 финала «Ролан Гаррос», но уступил Новаку Джоковичу, однако уже в следующем турнире ТБШ — Уимблдоне, он забрал трофей.
Ранее стало известно, что после того, как он выиграл у Циципаса, у Алькараса была 50-я победа на турнирах «Большого шлема».