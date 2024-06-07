Карлос Алькарас — о секрете победы над Синнером: на «Ролан Гаррос» надо страдать

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал дебютный выход в финал Открытого чемпионата Франции.

В полуфинальном матче текущего розыгрыша Алькарас (3) в пяти сетах одолел чемпиона Australian Open – 2024, вторую ракетку мира итальянца Янника Синнера (2). Встреча теннисистов продлилась 4 часа 12 минут и завершилась со счётом 2:6, 6:3, 3:6, 6:4, 6:3 в пользу Карлоса.

— Как выигрывать такие матчи, в которых вы мучаетесь?

— Надо найти радость в мучении. Это главное. Особенно здесь, на грунте, на «Ролан Гаррос», где длинные розыгрыши, долгие матчи, пять сетов. Надо страдать, и я много раз говорил команде, что надо получать удовольствие от страдания», — сказал 21-летний Алькарас в интервью на корте.