Алькарас вспомнил о матче с Джоковичем, комментируя судороги Синнера на «Ролан Гаррос»

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о тяжёлой победе (2:6, 6:3, 3:6, 6:4, 6:3) над итальянцем Янником Синнером в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2024.

— В начале Янник играл великолепно, вы не могли найти свой ритм. Потом нашли и тоже хорошо заиграли. Но в третьем сете пошло что-то странное – вам приходилось непросто, Яннику тоже. Не знаю, что случилось. Вы тоже заметили, что у Янника какие-то проблемы?

— Да, я видел, что ему непросто. У меня были судороги, у Янника тоже в третьем сете. Надо было всё равно бороться. Я научился на прошлогоднем матче с Джоковичем, тогда я был в том же положении, что сегодня. Знаю, что в такие моменты надо быть спокойным и продолжать, потому что судороги пройдут. Надо держаться и бороться. Да, третий сет был немного странным. В четвёртом и пятом был великолепный теннис. Я доволен всем, что сегодня сделал. Ждал своих моментов до последнего, когда воспользовался им», — сказал 21-летний Алькарас в интервью на корте.