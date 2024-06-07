Алькарас ответил, считает ли полуфинал с Синнером на «РГ» самым тяжёлым матчем в карьере

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас оценил сложность победы над итальянцем Янником Синнером в полуфинале Открытого чемпионата Франции – 2024 (2:6, 6:3, 3:6, 6:4, 6:3).

— Это был один из самых тяжёлых матчей в жизни?

— Наверное. С Янником у меня были самые тяжёлые матчи в моей короткой карьере – US Open — 2022, сегодня. Это значит, что Янник – великолепный игрок, что у него великолепная команда и он очень много работает каждый день. Надеюсь, мы с Янником ещё много таких матчей сыграем. Да, это был один из самых сложных матчей в жизни, — сказал 21-летний Алькарас в интервью на корте.

За дебютный титул на «Ролан Гаррос» Алькарас сразится с победителем матча Александр Зверев (Германия, 4) – Каспер Рууд (Норвегия, 7).