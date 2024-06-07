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Алькарас провёл наименьшее количество матчей для выхода в финалы ТБШ на всех покрытиях

Алькарас провёл наименьшее количество матчей для выхода в финалы ТБШ на всех покрытиях
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Испанский теннисист, третья ракетка мира Карлос Алькарас провёл наименьшее количество матчей для выхода в финалы турниров «Большого шлема» на всех покрытиях — 13 поединков.

Ранее стало известно, что 21-летний Алькарас — самый молодой теннисист, который дошёл до финалов на турнирах «Большого шлема» на всех покрытиях. После победы на «Ролан Гаррос» над Стефаносом Циципасом он одержал суммарно 50 побед на турнирах «Большого шлема».

Сегодня, 7 июня, испанец обыграл итальянского теннисиста Янника Синнера. Матч дошёл до пяти сетов, но Алькарасу удалось вырвать победу. После победы теннисист назвал этот поединок самым тяжёлым матчем за всю карьеру.

В финале он сыграет с победителем матча Александра Зверева и Каспера Рууда.

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