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Алькарас сравнялся с Маратом Сафиным по числу побед в 5 сетах на ТБШ до достижения 22 лет

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас сравнялся с двукратным победителем мэйджоров, бывшей первой ракеткой мира россиянином Маратом Сафиным по количеству выигранных пятисетовых матчей на ТБШ до достижения 22-летнего возраста.

Победа над второй ракеткой мира итальянцем Янником Синнером в полуфинале «Ролан Гаррос» со счётом 2:6, 6:3, 3:6, 6:4, 6:3 стала для 21-летнего Алькараса 10-й в карьере (лишь при одном поражении).

Рекордсменами в мужском теннисе по количеству побед в пятисетовиках до 22 лет являются Бьорн Борг и американец Майкл Чанг (по 12 у каждого).

За дебютный титул на «Ролан Гаррос» Алькарас сразится с победителем матча Александр Зверев (Германия, 4) – Каспер Рууд (Норвегия, 7).