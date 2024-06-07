Зверев — Рууд: норвежец выиграл первый сет в полуфинале «Ролан Гаррос»

Сегодня, 7 июня, проходит матч полуфинала седьмой ракетки мира, норвежца Каспера Рууда и немецкого теннисиста, четвёртой ракетки мира Александра Зверева. Со счётом 6:2 в основное время победа в первом сете остаётся за норвежцем.

Первый сет длился 35 минут. С самого начала игры Зверев начал проигрывать по счёту и не смог сделать камбэк.

Ранее у теннисистов было пять встреч, в трёх из них победу одерживал именно теннисист из Германии. Однако с 1 января 2024 года Рууд поднялся с 11-й строчки мирового рейтинга до седьмой. В начале 2024 года Зверев был на седьмом месте, а к июню поднялся до четвёртого.

Напомним, Зверев стал победителем «Мастерса» в Риме (Италия), который был последним турниром до начала «Ролан Гаррос».