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Зверев — Рууд: норвежец выиграл первый сет в полуфинале «Ролан Гаррос»

Зверев — Рууд: норвежец выиграл первый сет в полуфинале «Ролан Гаррос»
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Сегодня, 7 июня, проходит матч полуфинала седьмой ракетки мира, норвежца Каспера Рууда и немецкого теннисиста, четвёртой ракетки мира Александра Зверева. Со счётом 6:2 в основное время победа в первом сете остаётся за норвежцем.

Ролан Гаррос (м). 1/2 финала
07 июня 2024, пятница. 20:30 МСК
Каспер Рууд
7
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
3-й сет
1 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		2 1
2 		6 0
             
Александр Зверев
4
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

Первый сет длился 35 минут. С самого начала игры Зверев начал проигрывать по счёту и не смог сделать камбэк.

Ранее у теннисистов было пять встреч, в трёх из них победу одерживал именно теннисист из Германии. Однако с 1 января 2024 года Рууд поднялся с 11-й строчки мирового рейтинга до седьмой. В начале 2024 года Зверев был на седьмом месте, а к июню поднялся до четвёртого.

Напомним, Зверев стал победителем «Мастерса» в Риме (Италия), который был последним турниром до начала «Ролан Гаррос».

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