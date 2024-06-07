Янник Синнер заявил, что разочарован поражением от Алькараса в полуфинале «Ролан Гаррос»
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Победитель Открытого чемпионата Австралии – 2024, вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал поражение от испанца Карлоса Алькараса в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2024.
Ролан Гаррос (м). 1/2 финала
07 июня 2024, пятница. 15:40 МСК
3
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
3 : 2
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|6
|6
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|3
|6
|4
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2
Янник Синнер
Я. Синнер
«Это был великолепный матч. В проигранных мной сетах он лучше играл в ключевые моменты. Думаю, это было решающим. Конечно, расстроен результатом, но это часть роста и процесса. Конечно, я рад, что дошёл до полуфинала, но разочарован сегодняшним матчем.
Буду прибавлять, стараться изо всех сил, и поглядим, что я смогу показать на этом турнире в будущем. Если брать положительные стороны, то я сильно прибавил с прошлого года. У меня ещё будет шанс сыграть здесь на Олимпиаде, посмотрим, что там будет», — сказал Синнер на послематчевой пресс-конференции.
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