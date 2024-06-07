Янник Синнер заявил, что разочарован поражением от Алькараса в полуфинале «Ролан Гаррос»

Победитель Открытого чемпионата Австралии – 2024, вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал поражение от испанца Карлоса Алькараса в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2024.

«Это был великолепный матч. В проигранных мной сетах он лучше играл в ключевые моменты. Думаю, это было решающим. Конечно, расстроен результатом, но это часть роста и процесса. Конечно, я рад, что дошёл до полуфинала, но разочарован сегодняшним матчем.

Буду прибавлять, стараться изо всех сил, и поглядим, что я смогу показать на этом турнире в будущем. Если брать положительные стороны, то я сильно прибавил с прошлого года. У меня ещё будет шанс сыграть здесь на Олимпиаде, посмотрим, что там будет», — сказал Синнер на послематчевой пресс-конференции.