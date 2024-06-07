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Синнер высказался о судорогах, на которые жаловался в матче с Алькарасом на «Ролан Гаррос»

Синнер высказался о судорогах, на которые жаловался в матче с Алькарасом на «Ролан Гаррос»
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Победитель Открытого чемпионата Австралии – 2024, вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался о судорогах в пальцах рук, на которые жаловался по ходу проигранного матча с испанцем Карлосом Алькарасом в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2024.

Напомним, встреча Синнера с Алькарасом завершилась со счётом 2:6, 6:3, 3:6, 6:4, 6:3 в пользу Карлоса.

— Что у вас было с рукой в третьем сете, судороги?
— Да, было некоторое напряжение, а потом судороги. Сейчас я лучше справляюсь с такими ситуациями, тогда как в прошлые годы не мог. Ещё был не конец матча, мы не так много сыграли, так что за тело я не переживал. Я держался довольно бодро», — сказал Синнер на послематчевой пресс-конференции.

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Янник Синнер пожаловался на судороги в полуфинальном матче с Алькарасом на «Ролан Гаррос»
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