Янник Синнер оценил принципиальность противостояния с Карлосом Алькарасом

Победитель Открытого чемпионата Австралии – 2024, вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер ответил, считает ли противостояние с испанцем Карлосом Алькарасом определяющим в своей карьере. После поражения в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2024 Синнер уступает со счётом 4-5 по личным встречам с испанцем в туре.

«Нас пока нельзя сравнивать с игроками, что были и ещё играют. Если смотреть на результаты, то мы почти всегда играем в полуфинале, финале или четвертьфинале, то есть очень важные матчи. Думаю, это здорово для игры, особенно когда статистика личных встреч такая равная. Победитель радуется, а проигравший пытается обыграть его в следующий раз. Это классно. Это я и постараюсь сделать», — сказал Синнер на послематчевой пресс-конференции.