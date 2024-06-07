Зверев — Рууд: немец сравнял счёт во втором сете полуфинала «Ролан Гаррос»
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Сегодня, 7 июня, проходит матч полуфинала седьмой ракетки мира, норвежца Каспера Рууда и немецкого теннисиста, четвёртой ракетки мира Александра Зверева. Со счётом 2:6 в основное время победа во втором сете остаётся за немцем.
Ролан Гаррос (м). 1/2 финала
07 июня 2024, пятница. 20:30 МСК
7
Каспер Рууд
К. Рууд
4-й сет
1 : 2
|1
|2
|3
|4
|5
|
|2
|4
|
|6
|6
4
Александр Зверев
А. Зверев
В первом сете норвежец Рууд одержал победу, однако Звереву удалось с тем же счётом второй сет сделать в свою пользу.
Для Зверева это второй подряд удачный турнир. На «Мастерсе» в Риме (Италия) ему удалось забрать трофей. По случаю этой победы он заявлял, что боялся никогда больше не выйти на корт из-за травм, которые периодически одолевали его.
С начала 2024 года он поднялся в мировом рейтинге с седьмого места до четвёртого.
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