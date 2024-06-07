Зверев — Рууд: немец сравнял счёт во втором сете полуфинала «Ролан Гаррос»

Сегодня, 7 июня, проходит матч полуфинала седьмой ракетки мира, норвежца Каспера Рууда и немецкого теннисиста, четвёртой ракетки мира Александра Зверева. Со счётом 2:6 в основное время победа во втором сете остаётся за немцем.

В первом сете норвежец Рууд одержал победу, однако Звереву удалось с тем же счётом второй сет сделать в свою пользу.

Для Зверева это второй подряд удачный турнир. На «Мастерсе» в Риме (Италия) ему удалось забрать трофей. По случаю этой победы он заявлял, что боялся никогда больше не выйти на корт из-за травм, которые периодически одолевали его.

С начала 2024 года он поднялся в мировом рейтинге с седьмого места до четвёртого.