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Янник Синнер признался, что испытывал трудности в матче с Алькарасом из-за травмы бедра

Янник Синнер признался, что испытывал трудности в матче с Алькарасом из-за травмы бедра
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Победитель Открытого чемпионата Австралии – 2024, вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер ответил, беспокоило ли его правое бедро во время матча с испанцем Карлосом Алькарасом в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2024.

Напомним, встреча Синнера с Алькарасом завершилась со счётом 2:6, 6:3, 3:6, 6:4, 6:3 в пользу Карлоса. До старта турнира Янник проходил лечение в связи с травмой бедра.

«С бедром всё нормально. Знаете, чем дольше длится матч, тем больше правому бедру не достаёт силы, как у левого бедра. Сейчас это нормально, иногда начинаю это ощущать, особенно между 2,5 и 4 часами игры. Но это не оправдание. Я хорошо двигался, хорошо себя чувствовал на корте. За бедро я больше не переживаю. Просто расстроен, как сложился матч. Надо это принять», — сказал Синнер на послематчевой пресс-конференции.

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