Каспер Рууд во время полуфинального матча «РГ» со Зверевым пожаловался на боль в животе

Норвежец и седьмая ракетка мира Каспер Рууд во время полуфинального матча «Ролан Гаррос» пожаловался судье на боль в животе. Сейчас в поединке идёт третий сет.

Сегодня, 7 мая, проходит матч полуфинала «Ролан Гаррос» между Руудом и немецким теннисистом Александром Зверевым. Рууд одержал победу в первом сете со счётом 6:2 и с таким же счётом проиграл немцу во втором сете.

В этом году норвежец забрал два трофея на турнирах в Женеве (Щвейцария) и Барселоне (Испания). Зверев же выиграл «Мастерс» в Риме (Италия), который состоялся перед «Ролан Гаррос».

Ранее белорусская теннисистка Арина Соболенко в матче, после которого выбыла из турнира, с Миррой Андреевой, жаловалась на боль в животе.