Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Шесть из семи последних поражений Янника Синнера на ТБШ были сыграны в пяти сетах

Шесть из семи последних поражений Янника Синнера на ТБШ были сыграны в пяти сетах
Аудио-версия:
Комментарии

Победитель Открытого чемпионата Австралии – 2024, вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер имеет тревожную статистику поражений в пятисетовых матчах на турнирах «Большого шлема».

Шесть из семь последних поражений 22-летнего Синнера на мэйджорах были сыграны именно в пяти сетах. Янник подкрепил эту статистику сегодняшним поражением (6:2, 3:6, 6:3, 4:6, 3:6) от испанца Карлоса Алькараса в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2024.

Последние поражения Синнера на ТБШ (все – в пяти сетах):

Уимблдон-2022 (от Новака Джоковича);
US Open – 2022 (от Карлоса Алькараса);
Открытый чемпионат Австралии – 2023 (от Стефаноса Циципаса);
«Ролан Гаррос» — 2023 (от Даниэля Альтмайера);
Открытый чемпионат США – 2023 (от Александра Зверева);
«Ролан Гаррос» — 2024 (от Карлоса Алькараса).

Материалы по теме
Алькарас выжил в пятисетовой битве с Синнером! Карлос пробился в дебютный финал «РГ»
Алькарас выжил в пятисетовой битве с Синнером! Карлос пробился в дебютный финал «РГ»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android