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Шесть из семи последних поражений Янника Синнера на ТБШ были сыграны в пяти сетах

Победитель Открытого чемпионата Австралии – 2024, вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер имеет тревожную статистику поражений в пятисетовых матчах на турнирах «Большого шлема».

Шесть из семь последних поражений 22-летнего Синнера на мэйджорах были сыграны именно в пяти сетах. Янник подкрепил эту статистику сегодняшним поражением (6:2, 3:6, 6:3, 4:6, 3:6) от испанца Карлоса Алькараса в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2024.

Последние поражения Синнера на ТБШ (все – в пяти сетах):

Уимблдон-2022 (от Новака Джоковича);

US Open – 2022 (от Карлоса Алькараса);

Открытый чемпионат Австралии – 2023 (от Стефаноса Циципаса);

«Ролан Гаррос» — 2023 (от Даниэля Альтмайера);

Открытый чемпионат США – 2023 (от Александра Зверева);

«Ролан Гаррос» — 2024 (от Карлоса Алькараса).