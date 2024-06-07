Зверев — Рууд: после напряжённой борьбы победа в третьем сете осталась за немцем

Сегодня, 7 июня, проходит матч полуфинала турнира «Большого шлема» «Ролан Гаррос» седьмой ракетки мира, норвежца Каспера Рууда и немецкого теннисиста, четвёртой ракетки мира Александра Зверева. Со счётом 4:6 в основное время победа в третьем сете осталась за Зверевым.

Третий сет оказался напряжённым. Рууд пытался сравнять счёт и у него это почти получилось, но Зверев не дал возможности сопернику набрать больше очков и вырвал победу в третьем сете.

В случае победы Зверев в финале встретится с Карлосом Алькарасом, 21-летним испанским теннисистом, который обыграл Янника Синнера, заставив покинуть «Ролан Гаррос».

Ранее стало известно, что во время третьего сета Рууду потребовалась помощь медицинского персонала.