Зверев — Рууд: после напряжённой борьбы победа в третьем сете осталась за немцем
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Сегодня, 7 июня, проходит матч полуфинала турнира «Большого шлема» «Ролан Гаррос» седьмой ракетки мира, норвежца Каспера Рууда и немецкого теннисиста, четвёртой ракетки мира Александра Зверева. Со счётом 4:6 в основное время победа в третьем сете осталась за Зверевым.
Ролан Гаррос (м). 1/2 финала
07 июня 2024, пятница. 20:30 МСК
7
Каспер Рууд
К. Рууд
Окончен
1 : 3
|1
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|3
|4
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|2
|4
|2
|
|6
|6
|6
4
Александр Зверев
А. Зверев
Третий сет оказался напряжённым. Рууд пытался сравнять счёт и у него это почти получилось, но Зверев не дал возможности сопернику набрать больше очков и вырвал победу в третьем сете.
В случае победы Зверев в финале встретится с Карлосом Алькарасом, 21-летним испанским теннисистом, который обыграл Янника Синнера, заставив покинуть «Ролан Гаррос».
Ранее стало известно, что во время третьего сета Рууду потребовалась помощь медицинского персонала.
Комментарии
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