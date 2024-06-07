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«Хватит нести чушь». Патрик Макинрой – о сравнениях Алькараса/Синнера с Джоковичем/Надалем

«Хватит нести чушь». Патрик Макинрой – о сравнениях Алькараса/Синнера с Джоковичем/Надалем
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Чемпион «Ролан Гаррос» 1989 года в парном разряде, тренер и спортивный комментатор Патрик Макинрой, являющийся братом семикратного победителя турниров «Большого шлема» американца Джона Макинроя, высоко оценил прошедший полуфинал «Ролан Гаррос» — 2024, в котором испанец Карлос Алькарас (3) со счётом 2:6, 6:3, 3:6, 6:4, 6:3 обыграл итальянца Янника Синнера (2).

«Эти молодые люди не только отличные игроки, они уважают друг друга, болельщиков и игру. Им нравится играть в теннис.

Пожалуйста… Хватит нести чушь, что нынешний Рафа (Надаль) или травмированный Новак (Джокович) легко обыграли бы Синнера или Алькараса сегодня… Вы действительно не имеете ни малейшего представления», — написал Макинрой в своих социальных сетях.

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