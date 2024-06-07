Карлос Алькарас: хочу добавить своё имя в список испанцев с титулами «Ролан Гаррос»

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас после выхода в финал «Ролан Гаррос» — 2024 рассказал об особенном отношении к этому турниру.

— Что для вас в детстве значил «Ролан Гаррос», когда здесь доминировал Рафа (Надаль)? Какой первый «РГ» помните?

— У меня особенное отношение к этому турниру. Помню, как после школы бежал домой, смотреть матчи «Ролан Гаррос». Я много матчей смотрел. Рафа доминировал на этом турнире лет 14-15, это что-то невероятное. Я хотел добавить своё имя в список испанцев, которые выигрывали «Ролан Гаррос». Не только Рафа, но и Ферреро, Мойя, Коста – много испанцев, легенд нашего спорта выигрывали этот турнир, и я очень хотел добавить своё имя в этот список», — сказал Алькарас на послематчевой пресс-конференции.