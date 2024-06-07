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Карлос Алькарас отказался станцевать после победы над Синнером в полуфинале «Ролан Гаррос»

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас отказался от победного танца после дебютного выхода в финал «Ролан Гаррос». В 2024 году на турнире стало традицией демонстрировать танец после победы.

«Я слишком устал, чтобы танцевать», — объяснил свой отказ Алькарас, после чего всё же нашёл в себе силы поднять руки вверх и прокричать «Vamos!»

Напомним, в полуфинальном матче Алькарас (3) в пяти сетах одолел чемпиона Australian Open – 2024, вторую ракетку мира итальянца Янника Синнера (2). Встреча теннисистов завершилась со счётом 2:6, 6:3, 3:6, 6:4, 6:3 в пользу Карлоса.

За дебютный титул на «Ролан Гаррос» Алькарас сразится с победителем матча Александр Зверев (Германия, 4) – Каспер Рууд (Норвегия, 7).