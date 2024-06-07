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Александр Зверев одержал победу над Руудом в полуфинале «Ролан Гаррос»

Александр Зверев одержал победу над Руудом в полуфинале «Ролан Гаррос»
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Сегодня, 7 июня, проходит матч полуфинала турнира «Большого шлема» «Ролан Гаррос» седьмой ракетки мира, норвежца Каспера Рууда и немецкого теннисиста, четвёртой ракетки мира Александра Зверева. Со счётом 2:6, 6:2, 6:4, 6:2 победу одержал Зверев.

Ролан Гаррос (м). 1/2 финала
07 июня 2024, пятница. 20:30 МСК
Каспер Рууд
7
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		2 4 2
2 		6 6 6
             
Александр Зверев
4
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

Матч продолжался 2 часа 36 минут. Немецкий теннисист сделал 18 подач навылет и четыре двойные ошибки. Пять из 12 заработанных брейк-пойнтов ему удалось реализовать. Рууд, выигравший только первый сет в поединке сделал только четыре эйса, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал два из трёх брейк-пойнтов.

Теперь он встретится в финале с 21-летним Карлосом Алькарасом в финале «Ролан Гаррос». В прошлом году победителем этого турнира стал Новак Джокович из Сербии.

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