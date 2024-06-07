Александр Зверев одержал победу над Руудом в полуфинале «Ролан Гаррос»

Сегодня, 7 июня, проходит матч полуфинала турнира «Большого шлема» «Ролан Гаррос» седьмой ракетки мира, норвежца Каспера Рууда и немецкого теннисиста, четвёртой ракетки мира Александра Зверева. Со счётом 2:6, 6:2, 6:4, 6:2 победу одержал Зверев.

Матч продолжался 2 часа 36 минут. Немецкий теннисист сделал 18 подач навылет и четыре двойные ошибки. Пять из 12 заработанных брейк-пойнтов ему удалось реализовать. Рууд, выигравший только первый сет в поединке сделал только четыре эйса, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал два из трёх брейк-пойнтов.

Теперь он встретится в финале с 21-летним Карлосом Алькарасом в финале «Ролан Гаррос». В прошлом году победителем этого турнира стал Новак Джокович из Сербии.