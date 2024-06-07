Александр Зверев одержал победу над Руудом в полуфинале «Ролан Гаррос»
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Сегодня, 7 июня, проходит матч полуфинала турнира «Большого шлема» «Ролан Гаррос» седьмой ракетки мира, норвежца Каспера Рууда и немецкого теннисиста, четвёртой ракетки мира Александра Зверева. Со счётом 2:6, 6:2, 6:4, 6:2 победу одержал Зверев.
Ролан Гаррос (м). 1/2 финала
07 июня 2024, пятница. 20:30 МСК
7
Каспер Рууд
К. Рууд
Окончен
1 : 3
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|6
|6
4
Александр Зверев
А. Зверев
Матч продолжался 2 часа 36 минут. Немецкий теннисист сделал 18 подач навылет и четыре двойные ошибки. Пять из 12 заработанных брейк-пойнтов ему удалось реализовать. Рууд, выигравший только первый сет в поединке сделал только четыре эйса, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал два из трёх брейк-пойнтов.
Теперь он встретится в финале с 21-летним Карлосом Алькарасом в финале «Ролан Гаррос». В прошлом году победителем этого турнира стал Новак Джокович из Сербии.
Комментарии
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