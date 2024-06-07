Энди Роддик высмеял судью матча Зверев — Рууд в полуфинале «Ролан Гаррос»

Чемпион US Open – 2003, бывшая первая ракетка мира, американский теннисист Энди Роддик критически высказался в адрес судьи второго мужского полуфинала «Ролан Гаррос» — 2024.
Напомним, во втором полуфинале олимпийский чемпион 2020 года, четвёртая ракетка мира немец Александр Зверев (4) сражался с прошлогодним финалистом турнира, седьмой ракеткой мира норвежцем Каспером Руудом (7). Встреча завершилась со счётом 2:6, 6:2, 6:4, 6:2 в пользу Зверева.
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«Судья, объясняющий игроку, как движется мяч и как читать метку, всегда вызывает у меня смех. Большинство судей тура почти не играли в теннис. Невозможно компенсировать всю жизнь, проведённую в непосредственной близости…», — написал Роддик в своих социальных сетях.
Предположительно, Роддик имеет в виду момент, в котором Рууд спорил с судьей касательно того, куда попал мяч.
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