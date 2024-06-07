Карлос Алькарас: да, я рос на грунте, но на харде мне играть комфортнее

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас после выхода в финал «Ролан Гаррос» — 2024 ответил, на каком покрытии любит играть больше всего.

— Вы одинаково хороши на грунте, харде и траве или на каком-то из покрытий вам комфортнее? Вы ещё в начале карьеры хотели быть успешным на всех покрытиях?

— Ну, я всегда хотел быть одним из лучших игроков мира. А если я этого хочу, надо хорошо играть на любой поверхности, как Федерер, Джокович, Надаль, Маррей. Лучшие игроки мира успешны на всех поверхностях. Я себя считаю игроком, который хорошо адаптирует свой стиль к любой поверхности. Да, я рос на грунте, но на харде мне, например, играть комфортнее. Мне кажется, моя игра также очень хорошо подходит для грунта. Так что я просто хотел хорошо играть на любой поверхности», — сказал Алькарас на послематчевой пресс-конференции.