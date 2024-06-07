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Александр Зверев во второй раз в жизни вышел в финал ТБШ и первый на «Ролан Гаррос»

Александр Зверев во второй раз в жизни вышел в финал ТБШ и первый на «Ролан Гаррос»
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Немецкий теннисист, четвёртая ракетка мира Александр Зверев во второй раз в карьере вышел в финал турнира «Большого шлема» и впервые — на «Ролан Гаррос».

Зверев стал вторым немцем в Открытой эре, добравшимся до решающего противостояния в столице Франции, — после Михаэля Штиха, который в 1996 году проиграл Евгению Кафельникову.

Отметим, что победа Зверева означает, что Даниил Медведев лишился возможности подняться с пятого на четвёртое место в рейтинге ATP. Если бы в финал вышел Рууд, Даниил как раз стал бы четвёртым в классификации по итогам «Ролан Гаррос», а так на нём расположится Александр. А это очень важно в свете скорого посева на Уимблдон — четвёртый номер значительно выгоднее пятого в этом смысле.

В прошлом году Зверев выбыл из «Ролан Гаррос» на третьем круге, проиграв итальянцу Маттео Берриттини. В этом сезоне он взял свой первый трофей на «Мастерсе» в Риме.

Напомним, сегодня, 7 июня, Зверев стал вторым финалистом «Ролан Гаррос». Теперь ему предстоит встретиться с 21-летним Карлосом Алькарасом, который выбил из турнира Янника Синнера, будущую первую ракетку мира.

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