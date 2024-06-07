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Даниил Медведев останется на пятой строчке мирового рейтинга по итогам «Ролан Гаррос»

Даниил Медведев останется на пятой строчке мирового рейтинга по итогам «Ролан Гаррос»
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Чемпион US Open – 2021 российский теннисист Даниил Медведев останется на пятой строчке рейтинга ATP по итогам выступления на Открытом чемпионате Франции – 2024.

Напомним, на «Ролан Гаррос» — 2024 Медведев (5) дошёл до 1/8 финала, где со счётом 6:4, 2:6, 1:6, 3:6 уступил 11-й ракетке мира австралийцу Алексу де Минору (11). В связи с тем, что в прошлом году россиянин потерпел поражение на старте турнира, за это выступление ему начислится 190 очков.

Медведев мог оказаться и на четвёртой строчке мирового рейтинга по итогам грунтового турнира «Большого шлема». Это было бы возможно в случае поражения немца Александра Зверева в полуфинале соревнований. Однако сегодня, 7 июня, Зверев успешно преодолел эту стадию и вышел в финал.

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