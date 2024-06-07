«Если не сейчас, то когда?» Зверев — о том, что может выиграть «Ролан Гаррос»

Немецкий теннисист Александр Зверев заявил, что сейчас готов выиграть свой первый «Большой шлем». Об этом он сообщил во время пресс-конференции

— Вы уже играли в финале «Большого шлема». Что вынесли из того матча?

— Я вёл 2:0 по сетам и с брейком в третьем, в двух очках от победы в матче. Но тогда я был не готов выиграть свой первый финал «Большого шлема». Я был недостаточно зрелым, во многом ещё ребёнком, не понимал, что это значит. Поэтому и проиграл. Сейчас мне 27, уже больше не ребёнок. Если не сейчас, то когда?

— Да, вы – самый старший из полуфиналистов. И Янник, и Карлос, и Каспер моложе.

— Это мой 11-й год в туре, много времени прошло. Но я всё ещё наслаждаюсь игрой на этих прекрасных кортах и всё ещё стараюсь прибавлять. И это мой первый финал «Ролан Гаррос», надеюсь, я смогу выиграть свой первый «Большой шлем».

Напомним, в прошлом году выступления Зверева завершилось на третьем круге, когда он проиграл итальянцу Маттео Берреттини. В этом году Берреттини отказался от участия в «Ролан Гаррос».