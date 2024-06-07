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Карлос Алькарас: ставить новые рекорды — здорово, но сейчас я не хочу об этом думать

Карлос Алькарас: ставить новые рекорды — здорово, но сейчас я не хочу об этом думать
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Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас высказался об очередном рекорде.

Напомним, Алькарас после победы над итальянцем Янником Синнером в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2024 стал самым молодым игроком в истории, вышедшим в финалы ТБШ на всех покрытиях.

— Вы стали самым молодым игроком, который выходил в финал турниров «Большого шлема» на всех покрытиях. Знали об этом? Что для вас это значит?
— Да, знал (улыбается). Я проверяю телефон после победы. Ставить новые рекорды – это здорово, большой успех для меня. Перед финалом я об этом не хочу думать, но это значит, что я показываю хороший теннис на любом покрытии. Именно этого я и хотел, когда пришёл в тур. Ощущение великолепное, но сейчас я не хочу об этом думать», — сказал Алькарас на пресс-конференции.

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