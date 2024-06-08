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«В воскресенье я выложусь без остатка». Зверев — о предстоящем финале «РГ» с Алькарасом

«В воскресенье я выложусь без остатка». Зверев — о предстоящем финале «РГ» с Алькарасом
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Немецкий теннисист Александр Зверев заявил, что на корте «Ролан Гаррос» у него множество воспоминаний и выразил радость по поводу выхода в финал.

«Не могу описать свои эмоции, очень счастлив. У меня столько историй на этом корте, с ним связаны и худшие, и лучшие воспоминания. И, наконец, я с четвёртого полуфинала в финале. В воскресенье я выложусь без остатка», — сказал Зверев на пресс-конференции.

Напомним, для немца это второй финал «Большого шлема» в карьере. По словам самого спортсмена, на первом турнире он был ещё слишком юн и не был готов к выигрышу турнира. Сейчас он настроен завоёвывать титул.

В прошлом году трофей забрал Новак Джокович, который станет экс первой ракеткой мира сразу после обновления мирового рейтинга в июле.

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