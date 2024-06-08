Определились финалисты мужского «Ролан Гаррос» — 2024
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В Париже (Франция) определились финалисты мужского «Ролан Гаррос» — 2024. Ими стали двукратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас и олимпийский чемпион 2020 года, четвёртый номер мирового рейтинга немец Александр Зверев.
Теннис. «Ролан Гаррос» — 2024, мужчины, одиночный разряд. Финал:
Карлос Алькарас (Испания, 3) – Александр Зверев (Германия, 4).
Поединок теннисистов за титул состоится в воскресенье, 9 июня. Помимо звания чемпиона и 2 тыс. рейтинговых очков Алькарас и Зверев разыграют призовой фонд в € 2,4 млн.
Стоит отметить, что и для Алькараса, и для Зверева данный финал станет дебютным на Открытом чемпионате Франции.
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