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«Мне надо было играть более агрессивно». Зверев — о полуфинале с Руудом

«Мне надо было играть более агрессивно». Зверев — о полуфинале с Руудом
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Немецкий теннисист, четвёртая ракетка мира Александр Зверев рассказал на пресс-конференции, что было необходимо, чтобы быстро не проиграть норвежцу Касперу Рууду в полуфинале «Ролан Гаррос».

— Вы играете очень уверенно. Вы стали увереннее, чем несколько лет назад, или просто лучше?
— Сегодня пришлось, а иначе вы видели, как быстро закончился первый сет. Я в прошлом году легко проиграл, и сегодня очень легко отдал первый сет. Мне надо было играть более агрессивно, и у меня получилось.

Напомним, Зверев в этом году завоевал один трофей на «Мастерсе» в Риме (Италия) — был первый трофей за текущий сезон. По словам теннисиста, он переживал больше не выйти на корт из-за травм, которые периодически его одолевали.

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