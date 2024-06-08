«Это потрясающий чемпион и отличный человек». Зверев — о Каспере Рууде

Немецкий теннисист и двукратный финалист турниров «Большого шлема» Александр Зверев рассказал, что заметил, что с Каспером Руудом что-то не так в третьем сете, но удары оставались такими же сильными.

— Вы с Каспером не пожали друг другу руки, потому что у него, кажется, расстройство желудка. Насколько тяжело было играть, вы же наверняка понимали, что с ним что-то не так?

— Первые два сета прошли на очень высоком уровне, первый – в его исполнении, второй – в моём, а в третьем я заметил, что он начал медленнее двигаться. Так бывает, когда не очень хорошо себя чувствуешь. Но удары у него остались такими же. И если посмотришь на его движения и начнёшь играть пассивнее, он мог бы выиграть матч. Отдаю ему должное, что играл и бился до конца. Это потрясающий чемпион и отличный человек.

Напомним, Рууд во время третьего сета жаловался на плохое состояние — у него болел живот.