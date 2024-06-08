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Зверев и Рууд не стали пожимать друг другу руки после сыгранного полуфинала «Ролан Гаррос»

Зверев и Рууд не стали пожимать друг другу руки после сыгранного полуфинала «Ролан Гаррос»
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Трёхкратный финалист турниров «Большого шлема», седьмая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд и олимпийский чемпион 2020 года, четвёртая ракетка мира немец Александр Зверев не стали пожимать друг другу руки у сетки после сыгранного полуфинала на «Ролан Гаррос» — 2024.

Напомним, встреча завершилась со счётом 2:6, 6:2, 6:4, 6:2 в пользу Зверева.

Теннисисты только стукнулись кулачками.

Фото: трансляция Eurosport

Позднее Матс Виландер, работающий на «Ролан Гаррос» — 2024 ТВ-экспертом, объяснил, что это было сделано в целях безопасности, так как по ходу матча Рууда мучили боли в желудке, при смене сторон он принимал таблетки. Это может быть вирусом, так как ранее с той же проблемой сталкивалась вторая ракетка мира белоруска Арина Соболенко.

По этой же причине Рууд не стад пожимать руку судьей на вышке, он лишь помахал ему рукой.

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