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Александр Зверев: больше не хочу слышать ни одного вопроса на тему домашнего насилия

Александр Зверев: больше не хочу слышать ни одного вопроса на тему домашнего насилия
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Четвёртая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев после победы в полуфинале «Ролан Гаррос» над седьмым номером рейтинга ATP норвежцем Каспером Руудом (2:6, 6:2, 6:4, 6:2) отреагировал на вопрос о прекращении своего уголовного дела о домашнем насилии.

Ролан Гаррос (м). 1/2 финала
07 июня 2024, пятница. 20:30 МСК
Каспер Рууд
7
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		2 4 2
2 		6 6 6
             
Александр Зверев
4
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

«Что такое прекращение дела — это невиновность. Они не собираются прекращать дело, если в конце концов ты виновен. Я не знаю, какие у вас есть переводы, но это именно то, что это означает. Дело сделано. Мы двигаемся дальше. Я больше никогда не хочу слышать ни одного вопроса на эту тему. Это касается всех», — приводит слова Зверева пресс-служба «Ролан Гаррос».

Ранее стало известно, что в результате судебного процесса в Берлине было прекращено уголовное дело немецкого теннисиста Александра Зверева о домашнем насилии. Спортсмена обвиняли в нападении на бывшую девушку Бренду Патеа во время ссоры в мае 2020 года, в ходе которой, по данным обвинения, Зверев прижал девушку к стене и душил её обеими руками.

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