Александр Зверев: больше не хочу слышать ни одного вопроса на тему домашнего насилия

Четвёртая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев после победы в полуфинале «Ролан Гаррос» над седьмым номером рейтинга ATP норвежцем Каспером Руудом (2:6, 6:2, 6:4, 6:2) отреагировал на вопрос о прекращении своего уголовного дела о домашнем насилии.
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«Что такое прекращение дела — это невиновность. Они не собираются прекращать дело, если в конце концов ты виновен. Я не знаю, какие у вас есть переводы, но это именно то, что это означает. Дело сделано. Мы двигаемся дальше. Я больше никогда не хочу слышать ни одного вопроса на эту тему. Это касается всех», — приводит слова Зверева пресс-служба «Ролан Гаррос».
Ранее стало известно, что в результате судебного процесса в Берлине было прекращено уголовное дело немецкого теннисиста Александра Зверева о домашнем насилии. Спортсмена обвиняли в нападении на бывшую девушку Бренду Патеа во время ссоры в мае 2020 года, в ходе которой, по данным обвинения, Зверев прижал девушку к стене и душил её обеими руками.
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