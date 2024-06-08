Результаты игрового дня 7 июня на «Ролан Гаррос» среди мужчин

Вчера, 7 июня, завершился 13-й игровой день турнира «Большого шлема» — Открытого чемпионата Франции — 2024. На грунтовых кортах «Ролан Гаррос» прошли полуфинальные матчи в одиночном разряде среди мужчин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня (курсивом выделены победители матчей).
«Ролан Гаррос». 1/2 финала. Мужчины. 7 июня:
Карлос Алькарас (Испания, 3) — Янник Синнер (Италия, 2) — 2:6, 6:3, 3:6, 6:4, 6:3
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|6
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|6
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|3
Каспер Рууд (Норвегия, 7) — Александр Зверев (Германия, 4) — 6:2, 2:6, 4:6, 2:6
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|6
|6
Таким образом, в финале мужского одиночного турнира «Ролан Гаррос» сыграют третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас и четвёртый в рейтинге ATP Александр Зверев из Германии.
Открытый чемпионат Франции по теннису проходит на грунтовых кортах «Ролан Гаррос» в Париже с 26 мая по 9 июня 2024 года.
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