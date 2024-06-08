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Результаты игрового дня 7 июня на «Ролан Гаррос» среди мужчин

Результаты игрового дня 7 июня на «Ролан Гаррос» среди мужчин
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Вчера, 7 июня, завершился 13-й игровой день турнира «Большого шлема» — Открытого чемпионата Франции — 2024. На грунтовых кортах «Ролан Гаррос» прошли полуфинальные матчи в одиночном разряде среди мужчин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня (курсивом выделены победители матчей).

«Ролан Гаррос». 1/2 финала. Мужчины. 7 июня:

Карлос Алькарас (Испания, 3) — Янник Синнер (Италия, 2) — 2:6, 6:3, 3:6, 6:4, 6:3

Ролан Гаррос (м). 1/2 финала
07 июня 2024, пятница. 15:40 МСК
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
2 		6 3 6 6
6 		3 6 4 3
             
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

Каспер Рууд (Норвегия, 7) — Александр Зверев (Германия, 4) — 6:2, 2:6, 4:6, 2:6

Ролан Гаррос (м). 1/2 финала
07 июня 2024, пятница. 20:30 МСК
Каспер Рууд
7
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		2 4 2
2 		6 6 6
             
Александр Зверев
4
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

Таким образом, в финале мужского одиночного турнира «Ролан Гаррос» сыграют третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас и четвёртый в рейтинге ATP Александр Зверев из Германии.

Открытый чемпионат Франции по теннису проходит на грунтовых кортах «Ролан Гаррос» в Париже с 26 мая по 9 июня 2024 года.

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