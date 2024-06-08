Зверев — в финале «РГ», реакция Сафонова на слухи о запрете выезда из РФ. Главное к утру
Александр Зверев вышел в финал «Ролан Гаррос», обыграв в полуфинале Каспера Рууда со счётом 2:6, 6:2, 6:4, 6:2, голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов высказался о запрете на выезд из России из-за неуплаты алиментов бывшей жене и долга в размере 60 млн рублей, Лионель Месси рассказал о своём возможном участии в чемпионате мира – 2026. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
- Александр Зверев одержал победу над Руудом в полуфинале «Ролан Гаррос».
- Матвей Сафонов отреагировал на информацию о разбирательствах с бывшей женой.
- Месси рассказал, от чего будет зависеть его решение об участии в чемпионате мира 2026 года.
- Стала известна главная трансферная цель «Баварии» на лето.
- Один из самых талантливых защитников в мире хочет перейти в «Реал».
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- Стали известны подробности по будущему Марко Ройса. Он близок к новому клубу.
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