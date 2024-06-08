Зверев — в финале «РГ», реакция Сафонова на слухи о запрете выезда из РФ. Главное к утру

Александр Зверев вышел в финал «Ролан Гаррос», обыграв в полуфинале Каспера Рууда со счётом 2:6, 6:2, 6:4, 6:2, голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов высказался о запрете на выезд из России из-за неуплаты алиментов бывшей жене и долга в размере 60 млн рублей, Лионель Месси рассказал о своём возможном участии в чемпионате мира – 2026. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».