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Зверев — в финале «РГ», реакция Сафонова на слухи о запрете выезда из РФ. Главное к утру

Зверев — в финале «РГ», реакция Сафонова на слухи о запрете выезда из РФ. Главное к утру
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Александр Зверев вышел в финал «Ролан Гаррос», обыграв в полуфинале Каспера Рууда со счётом 2:6, 6:2, 6:4, 6:2, голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов высказался о запрете на выезд из России из-за неуплаты алиментов бывшей жене и долга в размере 60 млн рублей, Лионель Месси рассказал о своём возможном участии в чемпионате мира – 2026. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

  1. Александр Зверев одержал победу над Руудом в полуфинале «Ролан Гаррос».
  2. Матвей Сафонов отреагировал на информацию о разбирательствах с бывшей женой.
  3. Месси рассказал, от чего будет зависеть его решение об участии в чемпионате мира 2026 года.
  4. Стала известна главная трансферная цель «Баварии» на лето.
  5. Один из самых талантливых защитников в мире хочет перейти в «Реал».
  6. Игроки «Бостона» поставили рекорд финалов НБА по трёхочковым.
  7. Стали известны подробности по будущему Марко Ройса. Он близок к новому клубу.
  8. Сборная Англии проиграла Исландии в последнем матче перед Евро-2024.
  9. Даниил Медведев останется на пятой строчке мирового рейтинга по итогам «Ролан Гаррос».
  10. Михаил Дегтярёв назвал сумму расходов на спорт в России за последние годы.
  11. Игрок «Оренбурга» Томпсон пытался избить мать своей подруги — En Cancha.
  12. Тони Кроос раскрыл причины завершения карьеры футболиста.
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