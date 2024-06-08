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Свёнтек — Паолини: во сколько начало, где смотреть финал «Ролан Гаррос» — 2024

Сегодня, 8 июня, первая ракетка мира Ига Свёнтек сыграет с 15-й ракеткой мира Ясмин Паолини в финале теннисного турнира «Ролан Гаррос». Встреча начнётся примерно в 16:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между польской и итальянской теннисистками.

В полуфинале Паолини оказалась сильнее Мирры Андреевой (6:3, 6:1), а Свёнтек уверенно обыграла Кори Гауфф (6:2, 6:4).

Ранее Паолини ни разу не выходила в финал турнира «Большого шлема» во Франции. Свёнтек же выигрывала «Ролан Гаррос» трижды из последних четырёх розыгрышей (2020, 2022, 2023). В последний раз полька обыграла в финале чешку Каролину Мухову со счётом 6:2, 5:7, 6:4.

Турнир «Ролан Гаррос» проходит с 26 мая по 9 июня в Париже. Призовой фонд составляет € 53,478 млн.