Свёнтек — Паолини: во сколько начало, где смотреть финал «Ролан Гаррос» — 2024
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Сегодня, 8 июня, первая ракетка мира Ига Свёнтек сыграет с 15-й ракеткой мира Ясмин Паолини в финале теннисного турнира «Ролан Гаррос». Встреча начнётся примерно в 16:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между польской и итальянской теннисистками.
Ролан Гаррос (ж). Финал
08 июня 2024, суббота. 16:00 МСК
1
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Не начался
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15
Ясмин Паолини
Я. Паолини
В полуфинале Паолини оказалась сильнее Мирры Андреевой (6:3, 6:1), а Свёнтек уверенно обыграла Кори Гауфф (6:2, 6:4).
Ранее Паолини ни разу не выходила в финал турнира «Большого шлема» во Франции. Свёнтек же выигрывала «Ролан Гаррос» трижды из последних четырёх розыгрышей (2020, 2022, 2023). В последний раз полька обыграла в финале чешку Каролину Мухову со счётом 6:2, 5:7, 6:4.
Турнир «Ролан Гаррос» проходит с 26 мая по 9 июня в Париже. Призовой фонд составляет € 53,478 млн.
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