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Свёнтек — Паолини: во сколько начало, где смотреть финал «Ролан Гаррос» — 2024

Свёнтек — Паолини: во сколько начало, где смотреть финал «Ролан Гаррос» — 2024
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Сегодня, 8 июня, первая ракетка мира Ига Свёнтек сыграет с 15-й ракеткой мира Ясмин Паолини в финале теннисного турнира «Ролан Гаррос». Встреча начнётся примерно в 16:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между польской и итальянской теннисистками.

Ролан Гаррос (ж). Финал
08 июня 2024, суббота. 16:00 МСК
Ига Свёнтек
1
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Не начался
1 2 3
         
         
Ясмин Паолини
15
Италия
Ясмин Паолини
Я. Паолини

В полуфинале Паолини оказалась сильнее Мирры Андреевой (6:3, 6:1), а Свёнтек уверенно обыграла Кори Гауфф (6:2, 6:4).

Ранее Паолини ни разу не выходила в финал турнира «Большого шлема» во Франции. Свёнтек же выигрывала «Ролан Гаррос» трижды из последних четырёх розыгрышей (2020, 2022, 2023). В последний раз полька обыграла в финале чешку Каролину Мухову со счётом 6:2, 5:7, 6:4.

Турнир «Ролан Гаррос» проходит с 26 мая по 9 июня в Париже. Призовой фонд составляет € 53,478 млн.

Календарь матчей «Ролан Гаррос» — 2024
Турнирная сетка «Ролан Гаррос» — 2024
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